Серия полуфиналов Всероссийского конкурса «Большая перемена» стартовала в Мордовии

Мордовия стала местом открытия серии полуфиналов Всероссийского конкурса «Большая перемена». В ней примут участие ученики 9-11 классов.
Мероприятие состоялось 9 августа. В регион прибыли более 1000 учеников из регионов Приволжского федерального округа. В ходе открытия выступил глава Мордовии Артем Здунов.
«Приветствуем вас в солнечной Мордовии. Для нас это большая честь. Посмотрите, какую атмосферу вы создали в этом зале – атмосферу дружбы, единения», – сказал руководитель республики.
Также приветственное слово сказала генеральный директор АНО «Большая перемена» Наталия Мандрова. По ее словам, у участников события начинается большое приключение.
«Нас объединяет любовь к нашей Родине, желание сегодня, сейчас, а не когда-то в будущем, быть нужными, востребованными нашей страной, делать проекты, помогать тем, кто нуждается в помощи, откликаться на те задачи, которые сегодня есть у нашего государства», – сказала Мандрова.
Согласно полученной информации, серия полуфиналов конкурса «Большая перемена» продлится до 25 сентября. Соответствующую инициативу в ближайшее время подхватят другие субъекты России, в том числе Москва, Владивосток и Красноярск.