Серия полуфиналов Всероссийского конкурса «Большая перемена» стартовала в Мордовии

«Нас объединяет любовь к нашей Родине, желание сегодня, сейчас, а не когда-то в будущем, быть нужными, востребованными нашей страной, делать проекты, помогать тем, кто нуждается в помощи, откликаться на те задачи, которые сегодня есть у нашего государства», – сказала Мандрова.