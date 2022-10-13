Сериал о становлении группы «Король и шут» получил первый тизер

Вышел тизер сериала про российскую рок-группу «Король и шут». Кроме этого, интернет-сервис «Кинопоиск» объявил, что о музыкальном коллективе выйдет серия подкастов, книг и аудиокниг.
Роль покойного солиста Михаила Горшенева, известного под псевдонимом «Горшок», досталась Константину Плотникову – актеру петербургского театра «Цехъ». Также Плотников принимал участие в съемках картины Романа Васьянова «Общага». Андрея «Князя» Князева сыграет выпускник ВГИКа Влад Коноплев.
Режиссером сериала является Рустам Мосафир («Скиф»), а сценаристом – Дмитрий Лемешев, Андрей Князев выступает одним из продюсеров проекта.
Ранее телеканал RT сообщил об открытии памятника лидеру группы «Король и шут» Михаилу Горшеневу в Воронеже.