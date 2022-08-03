Сериал «Актрисы» с Ходченковой в главной роли начали снимать в Москве

Режиссер Федор Бондарчук приступил к съемкам сериала «Актрисы» со Светланой Ходченковой в главной роли. Автором сценария выступила его жена актриса Паулина Андреева.
«Актрисы» — это совместный проект Студии Валерия Тодоровского, «НМГ Студии» и «Плюс Студии». Сериал расскажет о жизни актеров. Десять серий будут поделены на три акта, между которыми пройдет три года, пишет «Первоисточник».
Главные роли в проекте исполнили Светлана Ходченкова, Елена Николаева, Алексей Макаров и Сергей Гилев. Съемки проходят в Москве, также задействована площадка МХТ имени Чехова.