Сериал «Актрисы» с Ходченковой в главной роли начали снимать в Москве

«Актрисы» — это совместный проект Студии Валерия Тодоровского, «НМГ Студии» и «Плюс Студии». Сериал расскажет о жизни актеров. Десять серий будут поделены на три акта, между которыми пройдет три года, пишет «Первоисточник».