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Сергей Жуков высказался о творческом наследии умершего Юрия Шатунова

Сергей Жуков высказался о творческом наследии умершего Юрия Шатунова
Павел Кашаев/Global Look Press

Певец и музыкант Сергей Жуков заявил, что исполнитель Юрий Шатунов осчастливил целое поколение своим творчеством.

Жуков и Шатунов был не только коллегами, но и настоящими друзьями. Музыкант до сих пор тяжело переживает смерть солиста группы «Ласковый май».

«Он был прекрасным человеком, который сделал счастливым целое поколение слушателей. Его успех в начале 1990-х стал особенным явлением в мире музыки, а путь был непростым, но интересным. Главное, что Юра оставил после себя, — это свой голос и свои песни, которые никогда не умрут», — сказал Жуков в интервью для kp.ru.

Шатунов скончался в ночь на 23 июня в возрасте 48 лет. Причиной смерти послужил обширный инфаркт.

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