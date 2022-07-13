Сергей Жуков высказался о творческом наследии умершего Юрия Шатунова

Певец и музыкант Сергей Жуков заявил, что исполнитель Юрий Шатунов осчастливил целое поколение своим творчеством.
Жуков и Шатунов был не только коллегами, но и настоящими друзьями. Музыкант до сих пор тяжело переживает смерть солиста группы «Ласковый май».
«Он был прекрасным человеком, который сделал счастливым целое поколение слушателей. Его успех в начале 1990-х стал особенным явлением в мире музыки, а путь был непростым, но интересным. Главное, что Юра оставил после себя, — это свой голос и свои песни, которые никогда не умрут», — сказал Жуков в интервью для kp.ru.
Шатунов скончался в ночь на 23 июня в возрасте 48 лет. Причиной смерти послужил обширный инфаркт.