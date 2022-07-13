Сергей Жуков высказался о творческом наследии умершего Юрия Шатунова

«Он был прекрасным человеком, который сделал счастливым целое поколение слушателей. Его успех в начале 1990-х стал особенным явлением в мире музыки, а путь был непростым, но интересным. Главное, что Юра оставил после себя, — это свой голос и свои песни, которые никогда не умрут», — сказал Жуков в интервью для kp.ru.