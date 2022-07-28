Сергей Жуков пригласил эстонцев на новый концерт «Руки Вверх!» после запрета на въезд

Певец и музыкант Сергей Жуков сделал специальное предложение эстонцам, которые запретили исполнителю въезжать на территорию своей страны на протяжении пяти лет.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу ранее заявил, что россиянам не нужно устраивать увеселительные мероприятия в нынешнее время. В связи с этим, глава МИДа принял решение лишить жителей страны удовольствия посетить концерт любимого коллектива. Однако музыканты из «Руки Вверх!» нашли выход из ситуации.
«Мы сегодня объявляем о старте продаж нового концерта “Руки Вверх!” в “Лужниках” в 2023 году, — сообщил Жуков «СтарХиту». — И специально для всех жителей Эстонии мы сделаем скидку на билеты в “Лужники” — приезжайте!».
К слову, исполнитель и его команда удивились решению руководства Эстонии. По словам солиста группы, он не знает в чем провинился перед этой страной, так как его последний концерт в Таллине в 2018 годы прошел с успехом и без инцидентов.