Сергей Юшкевич попрощался с мамой, которая не хочет покидать Украину

Актер Сергей Юшкевич признался, что переживает за судьбу матери, которая не собирается покидать родину.
Юшкевич родился на Украине. Там у него осталась его мать, которая не хочет менять место жительства, ссылаясь на свой почтенный возраст. Актер рассказал, что не виделся с ней уже три года.
«Хотел забрать ее оттуда. Предлагал ей это постоянно, начиная с 2014 года, хотел, чтобы она была рядом с нами, рядом с любимыми внучками. Но она говорит, что старое дерево не пересаживают. На данный момент мы с мамой уже три года не виделись. Мы даже попрощались на всякий случай», — цитирует «Вечерняя Москва» артиста.
Сам Юшкевич одобряет действия российских властей и выступает с поддержкой спецоперации по защите мирного населения Донбасса, пишет «Царьград».