Сергей Юшкевич попрощался с мамой, которая не хочет покидать Украину

«Хотел забрать ее оттуда. Предлагал ей это постоянно, начиная с 2014 года, хотел, чтобы она была рядом с нами, рядом с любимыми внучками. Но она говорит, что старое дерево не пересаживают. На данный момент мы с мамой уже три года не виделись. Мы даже попрощались на всякий случай», — цитирует «Вечерняя Москва» артиста.