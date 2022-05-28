Сергей Вострецов в День пограничника отметил важность надежной защиты рубежей РФ

Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов 28 мая посетил пограничную заставу в Ленинградской области и отметил важность надежной защиты государственных рубежей РФ в нынешней международной обстановке.
Бывший депутат Госдумы Сергей Вострецов тепло поздравил личный состав заставы с профессиональным праздником, отметил их высочайшую подготовку и напомнил о необходимости решительного пресечения различных вражеских поползновений.
«Сегодня мы понимаем, что вероятность провокаций и попыток проникновения диверсионных групп на нашу территорию очень высока. Но мы знаем, что наша граница на замке и благодаря личному составу погранвойск мы можем спать спокойно!» – подчеркнул глава СОЦПРОФ.
Вострецов пожелал мирного неба, достатка и благополучия всем доблестным защитникам государственных границ России.