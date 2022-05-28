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Сергей Вострецов в День пограничника отметил важность надежной защиты рубежей РФ

Сергей Вострецов в День пограничника отметил важность надежной защиты рубежей РФ
Федеральное агентство новостей

Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов 28 мая посетил пограничную заставу в Ленинградской области и отметил важность надежной защиты государственных рубежей РФ в нынешней международной обстановке.

Бывший депутат Госдумы Сергей Вострецов тепло поздравил личный состав заставы с профессиональным праздником, отметил их высочайшую подготовку и напомнил о необходимости решительного пресечения различных вражеских поползновений.

Фото из личного архива Сергея Вострецова
Фото из личного архива Сергея Вострецова

«Сегодня мы понимаем, что вероятность провокаций и попыток проникновения диверсионных групп на нашу территорию очень высока. Но мы знаем, что наша граница на замке и благодаря личному составу погранвойск мы можем спать спокойно!» – подчеркнул глава СОЦПРОФ.

Вострецов пожелал мирного неба, достатка и благополучия всем доблестным защитникам государственных границ России.

вострецов день пограничника СОЦПРОФ
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