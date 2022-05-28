Сергей Вострецов в День пограничника отметил важность надежной защиты рубежей РФ

«Сегодня мы понимаем, что вероятность провокаций и попыток проникновения диверсионных групп на нашу территорию очень высока. Но мы знаем, что наша граница на замке и благодаря личному составу погранвойск мы можем спать спокойно!» – подчеркнул глава СОЦПРОФ.