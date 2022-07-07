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Сергей Вострецов указал на важность профессиональных навыков выпускников Гидромета

Сергей Вострецов указал на важность профессиональных навыков выпускников Гидромета
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Выпускникам Российского государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ) вручили дипломы. В торжественной церемонии принял участие глава объединения СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

Политик обратился с напутственным словом к молодым специалистам, которые пополнят ряды трудящихся в России. Он напомнил выпускникам, что в погоне за карьерой не стоит забывать и о создании семьи.

«В нашей стране созданы все условия, при которых можно сочетать самореализацию карьеры и, в то же время, создавать семьи и рожать детей. Мало какая страна в мире может сегодня этим похвастаться», — подчеркнул Вострецов.

СОЦПРОФ 
СОЦПРОФ

Глава СОЦПРОФ уделил внимание и профессиональным навыкам выпускников Гидромета. По его словам, от специалистов из РГГМУ зависит не только прогнозирование погоды, но и безопасность воздушных перевозок, эффективная работа сельхоз производителей и городских муниципальных служб. Вострецов выразил уверенность, что общими усилиями можно преодолеть все препятствия и привести Россию в лидеры мировой экономики.

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