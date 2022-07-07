Сергей Вострецов указал на важность профессиональных навыков выпускников Гидромета

Выпускникам Российского государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ) вручили дипломы. В торжественной церемонии принял участие глава объединения СОЦПРОФ Сергей Вострецов.
Политик обратился с напутственным словом к молодым специалистам, которые пополнят ряды трудящихся в России. Он напомнил выпускникам, что в погоне за карьерой не стоит забывать и о создании семьи.
«В нашей стране созданы все условия, при которых можно сочетать самореализацию карьеры и, в то же время, создавать семьи и рожать детей. Мало какая страна в мире может сегодня этим похвастаться», — подчеркнул Вострецов.
Глава СОЦПРОФ уделил внимание и профессиональным навыкам выпускников Гидромета. По его словам, от специалистов из РГГМУ зависит не только прогнозирование погоды, но и безопасность воздушных перевозок, эффективная работа сельхоз производителей и городских муниципальных служб. Вострецов выразил уверенность, что общими усилиями можно преодолеть все препятствия и привести Россию в лидеры мировой экономики.