Сергей Вострецов обвинил литовских политиков в подготовке к войне с Россией

Вострецов призвал к готовности уничтожить все центры принятия преступных решений на Украине и в странах Запада. Он отметил, что охладить пыл поджигателей войны может только решительная и жесткая реакция России на любые угрозы своему суверенитету и другим интересам в области безопасности.