Литовские политики ведут открытую подготовку к войне с Россией и пытаются устроить блокаду Калининградской области, что заслуживает жесткого ответа со стороны руководства РФ. Об этом заявил глава профсоюзного объединения СОЦПРОФ Сергей Вострецов.
Бывший министр внутренних дел Литвы Марис Гулбис за стремление нарушить российскую территориальную целостность и развязать конфликт между НАТО и РФ заслуживает уголовного наказания. Экс-депутат Госдумы Сергей Вострецов рассказал об этом в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей.
«Руководству России пора принимать уже другие меры по защите своих интересов. Нужно… отменить, как и предлагали депутаты, незаконное признание независимости Литвы», — подчеркнул спикер.
Вострецов призвал к готовности уничтожить все центры принятия преступных решений на Украине и в странах Запада. Он отметил, что охладить пыл поджигателей войны может только решительная и жесткая реакция России на любые угрозы своему суверенитету и другим интересам в области безопасности.