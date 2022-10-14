Сергей Светлаков поддержал Ивана Урганта: “Хейт, направленный на него, — это жуткая несправедливость нашего острого времени”

Иван Ургант

Актер Сергей Светлаков в беседе с изданием StarHit поддержал шоумена Ивана Урганта на фоне волны критики в его адрес из-за политической позиции: Ургант публично высказался против военной спецоперации РФ на Украине.

Сергей Светлаков отметил, что критика в отношении Урганта несправедлива. С Ваней мы периодически видимся — ездим друг к другу в гости, ведь он мой друг, всегда им был и, уверен, будет. И да, на мой взгляд, весь хейт, направленный на него, — это жуткая несправедливость нашего острого времени. Очень надеюсь, что мы это пройдем, головы остынут и придет понимание, насколько нам нужны такие люди, как он, — способные воспитать новое поколение профессионалов, готовых менять медиасреду к лучшему. После того как Иван Ургант еще в феврале высказался против военной спецоперации РФ на Украине, из эфира Первого канала пропало его шоу “Вечерний Ургант”. По официальной версии, его убрали из сетки вещания в связи с отказом от развлекательных передач в сложный для страны период времени.

Позже Урганта заподозрили в эмиграции из России и отъезде в Израиль. Кроме того, в СМИ появились сообщения о том, что Ургант планирует гастроли за границей. Сам шоумен все эти слухи опроверг.

Многие коллеги, которые поддержали военную спецоперацию РФ на Украине, резко высказались против него, а депутаты даже предложили уволить его за “антироссийскую деятельность”. Некоторые, однако, поддержали его или не усмотрели в его действиях ничего страшного. Так, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что “не считает его врагом России”.