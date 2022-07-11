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Сергей Соседов высмеял «старика» Шатунова за молодежные песни о первой любви

Сергей Соседов высмеял «старика» Шатунова за молодежные песни о первой любви
globallookpress.com/Татьяна Морозова/Russian Look

Журналист, музыкальный критик Сергей Соседов назвал ошибкой решение певца Юрия Шатунова петь песни о юности в его возрасте. Подробности он рассказал в программе «Хватит слухов!».

По словам критика, солист «Ласкового мая» не смог перезапустить свою карьеру, потому что сделал акцент в творчестве на старых песнях, а не на новых. В итоге, добавил Соседов, Шатунов выступал с композициями, которые не совсем подходили его возрасту.

«Петь в полтинник про первую любовь, первый поцелуй — это смешно», — пояснил журналист.

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RusNewsToday24
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