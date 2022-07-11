Сергей Соседов высмеял «старика» Шатунова за молодежные песни о первой любви

По словам критика, солист «Ласкового мая» не смог перезапустить свою карьеру, потому что сделал акцент в творчестве на старых песнях, а не на новых. В итоге, добавил Соседов, Шатунов выступал с композициями, которые не совсем подходили его возрасту.