Сергей Соседов признался, что не хочет видеть Бориса Гребенщикова в России

Музыкальный критик Сергей Соседов высказался о поведении солиста группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова. Журналист считает, что оскандалившемуся артисту стоит запретить въезд в Россию.
Борис Гребенщиков недавно вслед за Аллой Пугачевой уехал в Израиль. Артист сообщил, что после выступления в Германии хочет пожертвовать деньги в пользу украинской армии.
По мнению Соседова, подобные заявления являются аморальными в отношении соотечественников. В связи с этим он считает, что Гребенщикову следует запретить въезд на родину. Также он напомнил — время популярности артиста в России уже давно прошло.
«Я бы за этот жест его больше не пустил в страну, путь бы ему закрыл. Это хамство, аморально, неуважение к россиянам. Да он тут и не нужен, вся его самодеятельность сейчас неинтересна. Его время прошло», — высказался журналист в разговоре с Day.ru.
Ранее находящийся в Израиле Андрей Макаревич посетил форум в Тель-Авиве. Во время мероприятия артист дерзко ответил на вопрос о своем возвращении в Россию.