Сергей Соседов признался, что не хочет видеть Бориса Гребенщикова в России

«Я бы за этот жест его больше не пустил в страну, путь бы ему закрыл. Это хамство, аморально, неуважение к россиянам. Да он тут и не нужен, вся его самодеятельность сейчас неинтересна. Его время прошло», — высказался журналист в разговоре с Day.ru.