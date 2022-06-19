Сергей Соседов предсказал возвращение Пугачевой в Россию без Галкина

Российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов подключился к обсуждению отъезда комедианта Максима Галкина вместе с супругой Аллой Пугачевой в Израиль. По его словам, у Галкина и Примадонны разные планы касательно возвращения на родину.
Соседов утверждает, что Алла Пугачева вернется в Россию 1 сентября, как и обещала, а вот Максим Галкин никаких заверений на этот счет не делал. Более того, по словам критика, юморист в данный момент строит карьеру в Израиле и поглощен заграничными концертными турами.
«Пугачевой все равно где быть – она пенсионерка и давно не поет. Ее творчество закончено. Может быть, она уехала с Галкиным из-за его работы. Например, чтобы поддержать его. Не думаю, что Примадонна останется в Израиле. Приедет осенью», — предсказал Соседов в соцсетях.
После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик, но некоторые знаменитости выступили против спецоперации по денацификации Украины.
Часть российских звезд не смогла выразить поддержку народу Донбасса и отметила, что решение России о начале спецоперации было поспешным. Среди таких артистов оказались Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, актриса Чулпан Хаматова, телеведущий Иван Ургант и музыкант Сергей Лазарев. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.