Сергей Соседов предсказал возвращение Пугачевой в Россию без Галкина

«Пугачевой все равно где быть – она пенсионерка и давно не поет. Ее творчество закончено. Может быть, она уехала с Галкиным из-за его работы. Например, чтобы поддержать его. Не думаю, что Примадонна останется в Израиле. Приедет осенью», — предсказал Соседов в соцсетях.