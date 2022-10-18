Сергей Соседов назвал причину отмены концертного тура Ани Лорак в Германии

«В Европе живут очень бедно. За какие деньги они будут ходить? Не знаю, как Лорак любят в Германии, не знаю, насколько она там популярна. Ани может уже в принципе не петь. Не беспокойтесь, она хорошо заработала. Она может жить на проценты от того, что имеет», — сказал Соседов.