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Сергей Соседов назвал причину отмены концертного тура Ани Лорак в Германии

«Назад пути нет»: как один необдуманный шаг сбросил Ани Лорак с «музыкального олимпа»
Global Look Press | Komsomolskaya Pravda

Известная певица Ани Лорак отменила гастрольный тур в Германии. О причинах такого решения рассказал музыкальный критик Сергей Соседов, передало издание BLITZ+.

Эксперт заявил, что все дело в финансовом положении европейцев. В последнее время многим исполнителям приходится переносить свои выступления на следующий год, так как у поклонников нет лишних средств для покупки билетов.

При этом критик добавил, что за свою карьеру Лорак уже заработала достаточно и в целом может прекратить петь.

«В Европе живут очень бедно. За какие деньги они будут ходить? Не знаю, как Лорак любят в Германии, не знаю, насколько она там популярна. Ани может уже в принципе не петь. Не беспокойтесь, она хорошо заработала. Она может жить на проценты от того, что имеет», — сказал Соседов.

Меж тем украинские активисты требуют не допустить концертов Ани Лорак за границей. Ранее артистка объявила себя «самой титулованной певицей Украины», что сильно рассердило ее соотечественников.

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RusNewsToday24
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