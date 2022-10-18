Сергей Соседов назвал причину отмены концертного тура Ани Лорак в Германии

Известная певица Ани Лорак отменила гастрольный тур в Германии. О причинах такого решения рассказал музыкальный критик Сергей Соседов, передало издание BLITZ+.
Эксперт заявил, что все дело в финансовом положении европейцев. В последнее время многим исполнителям приходится переносить свои выступления на следующий год, так как у поклонников нет лишних средств для покупки билетов.
При этом критик добавил, что за свою карьеру Лорак уже заработала достаточно и в целом может прекратить петь.
«В Европе живут очень бедно. За какие деньги они будут ходить? Не знаю, как Лорак любят в Германии, не знаю, насколько она там популярна. Ани может уже в принципе не петь. Не беспокойтесь, она хорошо заработала. Она может жить на проценты от того, что имеет», — сказал Соседов.
Меж тем украинские активисты требуют не допустить концертов Ани Лорак за границей. Ранее артистка объявила себя «самой титулованной певицей Украины», что сильно рассердило ее соотечественников.