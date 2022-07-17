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Сергей Собянин поздравил Григория Лепса с юбилеем

Сергей Собянин поздравил Григория Лепса с юбилеем
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил певца Григория Лепса с 60-летием. 

Собянин отметил, что Лепс внес огромный вклад в развитие музыкальной индустрии. Он подчеркнул, что песни артиста являются украшением для отечественной эстрады. 

«Выступая с незабываемыми концертами в Москве и многих других городах, вы дарите людям праздник добра и жизнерадостное настроение. Пусть ваше яркое творчество и впредь оставляет в сердцах слушателей самые душевные впечатления», — говорится в телеграмме на официальном сайте градоначальника.

Ранее исполнителя хита «Рюмка водки» поздравил президент России Владимир Путин. Как пишет «Царьград», Лепса удостоили звания народного артиста страны.

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