Сергей Собянин поздравил Григория Лепса с юбилеем

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил певца Григория Лепса с 60-летием.
Собянин отметил, что Лепс внес огромный вклад в развитие музыкальной индустрии. Он подчеркнул, что песни артиста являются украшением для отечественной эстрады.
«Выступая с незабываемыми концертами в Москве и многих других городах, вы дарите людям праздник добра и жизнерадостное настроение. Пусть ваше яркое творчество и впредь оставляет в сердцах слушателей самые душевные впечатления», — говорится в телеграмме на официальном сайте градоначальника.
Ранее исполнителя хита «Рюмка водки» поздравил президент России Владимир Путин. Как пишет «Царьград», Лепса удостоили звания народного артиста страны.