Сергей Собянин поздравил Григория Лепса с юбилеем

«Выступая с незабываемыми концертами в Москве и многих других городах, вы дарите людям праздник добра и жизнерадостное настроение. Пусть ваше яркое творчество и впредь оставляет в сердцах слушателей самые душевные впечатления», — говорится в телеграмме на официальном сайте градоначальника.