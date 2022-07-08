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Сергей Семак пожелал удачи новому тренеру «Спартака» Абаскалю

Сергей Семак пожелал удачи новому тренеру «Спартака» Абаскалю
Максим Константинов/Global Look Press

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о наставнике столичного «Спартака» Гильермо Абаскале. 

Пресс-конференция Сергея Семака в преддверии матча за Суперкубок России по футболу состоялась 7 июля. Главный тренер «Зенита» поделился мнением о назначении испанца Абаскаля наставником «Спартака».

«Это не мое дело оценивать тренера “Спартака”. Я пожелаю ему удачи. Посмотрим, как они будут играть, какую схему выберут. Команда хорошая, нас ждет интересный матч», — отметил Семак.

Матч за Суперкубок России по футболу пройдет 9 июля, пишет RT. Игра на стадионе «Газпром Арена» начнется в 19 часов по московскому времени.  

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