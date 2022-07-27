Сергей Пускепалис рассказал, что стало мотивацией пожертвовать деньги раненым солдатам

Российский актер Сергей Пускепалис пожертвовал свои денежные средства на помощь раненым военнослужащим. Артист объяснил решение на YouTube-проекте «Диана Кади».
По словам актера, он отдал свои деньги раненым солдатам, участвовавшим в военной операции на Украине, не специально. Пускепалис признался, что такое решение он посчитал правильным после разговора с актрисой Олесей Судзиловской.
«Накануне я разговаривал с Олесей Судзиловской, которая ходила и навещала их. Мы говорили с ней о происходящем. После закрытия фестиваля я отдал деньги. Мне показалось, что это будет правильно», — объяснил артист.
Пускепалис добавил, что не боится открыто говорить о своей позиции. Актер выразил уверенность, что большинство его коллег поступило бы так же.