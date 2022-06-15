Сергей Никоненко заявил, что Татьяна Васильева готова на любую подлость

Режиссер Сергей Никоненко вслед за актером Станиславом Садальским резко высказался об артистке Татьяне Васильевой. По его мнению, звезда обладает нелицеприятными качествами.
Ранее Садальский обвинил Васильеву в подлости. Поддержать его позицию поспешил и Никоненко.
По словам режиссера, актриса может пойти на любую подлость ради выгоды. Он вспомнил о поездке, куда лично пригласил артистку на съемки. В результате звезда едва не оставила режиссера без работы, намереваясь подговорить продюсеров проекта.
«Таня проявила себя просто мерзопакостно. Прошло уже сколько лет, а мне даже говорить о ней противно. Да ну ее в … Таня Васильева – это грязь сплошная, а не человек!», — заявил он в интервью для «Proзвезд».
Известно, что Садальский и Васильева были друзьями. Они вместе работали в театре, принимали участие в различных проектах и весело проводили время вне работы.