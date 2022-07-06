Сергей Миронов заступился за Ксению Собчак: “Следственный комитет должен проверить выступления комика Сабурова”

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Ксения Собчак

Руководитель фракции “Справедливая Россия” Сергей Миронов опубликовал в телеграме пост в защиту Ксении Собчак, в адрес которой нелестно высказался комик Нурлан Сабуров.

Мужчина не должен оскорблять и унижать женщину ни при каких обстоятельствах. Так меня воспитали! Но кого воспитывают сейчас? Вот известный комик Нурлан Сабуров, взращенный нашим телевидением (ТНТ, “Газпром-Медиа”), сначала дает тур по США, который срывают его же зрители вопросами о проведении специальной военной операции на Украине. Потом тихонько возвращается в Россию. Уже гастролирует у нас. И первым делом нападает на Ксению Собчак.

К Ксении Анатольевне можно относиться по-разному — любить ее или не любить. Но открыто оскорблять со сцены, при этом ругаясь матом… Нет. Так нельзя. Следственный комитет должен тщательно понаблюдать и проверить выступления комика Сабурова. Если есть нарушения закона — карать по всей строгости. Хватит уже этих вольностей!

— написал политик.



Сергей Миронов

Ксения Собчак удивилась, что “Сергей Миронов попросил Следственный комитет проверить Нурланчика, который шутит свои смешные шутки про лошадь”.

Что ж, неожиданно. Спасибо. Но мне это не нужно. Я ненавижу этот балаган, выстроенный в последние годы вокруг Следственного комитета, с бесконечными проверками слов, песен, шуток, татуировок и регулярными взятиями дел под контроль Бастрыкиным. Мне претит полиция мыслей, институт которой рождается на наших глазах. Я не хочу жить во времена, когда люди боятся сказать или пошутить, где их ограничивают не самоцензура, воспитание, чувство вкуса, а страх.

Мне не нужен Следственный комитет, чтобы поставить кого-то на место. И никому он не нужен. Пусть занимается преступностью, а не обидками и оскорблением чувств обиженных на все на свете.

Сабуров может сколько угодно злиться, пыхтеть и пытаться меня оскорбить — он все равно в итоге пойдет *** (к черту. — Прим. ред.), потому что я умнее и я права, и мне не надо спускаться до оскорблений, чтобы это признали. И люди это видят,

— написала журналистка в телеграме.

Нурлан Сабуров ранее на одном из своих выступлений оскорбительно пошутил в адрес Ксении Собчак. Это случилось после того, как она призвала его публично прокомментировать отношение к спецоперации РФ на Украине.