Сергей Лазарев показал кадры с девушкой в купальнике на фоне слухов о романе с Малиновским

Российский певец Сергей Лазарев в соцсетях опубликовал клип на композицию «Третий». В видеоряде рядом с исполнителем танцуют голый по пояс мужчина и девушка в купальнике.
Кадры получились эротичными и откровенными, а клип, снятый в стиле нуар, выглядит очень стильно.
«Чувства догола раздеты, и я кричу: “Остановись!”» – поет звезда.
Судя по всему, видеоклип стал ответом Сергея Лазарева на слухи в Сети о нетрадиционной сексуальной ориентации музыканта. В частности, фанаты, как впрочем и хейтеры, подозревают его в романе с певцом и бизнесменом Алексом Малиновским.
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