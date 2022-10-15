Сергей Лазарев показал кадры с девушкой в купальнике на фоне слухов о романе с Малиновским

Судя по всему, видеоклип стал ответом Сергея Лазарева на слухи в Сети о нетрадиционной сексуальной ориентации музыканта. В частности, фанаты, как впрочем и хейтеры, подозревают его в романе с певцом и бизнесменом Алексом Малиновским.