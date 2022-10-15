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Сергей Лазарев показал кадры с девушкой в купальнике на фоне слухов о романе с Малиновским

Сергей Лазарев показал кадры с девушкой в купальнике на фоне слухов о романе с Малиновским
Global Look Press | Komsomolskaya Pravda

Российский певец Сергей Лазарев в соцсетях опубликовал клип на композицию «Третий». В видеоряде рядом с исполнителем танцуют голый по пояс мужчина и девушка в купальнике.

Кадры получились эротичными и откровенными, а клип, снятый в стиле нуар, выглядит очень стильно.

«Чувства догола раздеты, и я кричу: “Остановись!”» – поет звезда.

prt scr instagram.com(Деятельность соцсети запрещена в России как экстремистская) | @lazarevsergey
prt scr instagram*.com(Деятельность соцсети запрещена в России как экстремистская) | @lazarevsergey

Судя по всему, видеоклип стал ответом Сергея Лазарева на слухи в Сети о нетрадиционной сексуальной ориентации музыканта. В частности, фанаты, как впрочем и хейтеры, подозревают его в романе с певцом и бизнесменом Алексом Малиновским.

  • * – соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ

алекс малиновский видеоклип сергей лазарев
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RusNewsToday24
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