Сергей Лазарев объяснил, как помогает детям из Донбасса

Российский певец Сергей Лазарев подготовил гуманитарную помощь для детей из Донбасса. Кроме этого, артист организует концерт для беженцев.
Исполнитель хита «Сдавайся» воздержался от прямолинейных высказываний о специальной операции России на Украине. Несмотря на это, он не готов оставаться в стороне в вопросе о помощи беженцам.
«Во-первых, безусловно, мы едем поддержать делом, словом. И такое внимание, я думаю, для детей оно сейчас крайне необходимо. Причем не только детям, но и взрослым, безусловно», — сообщил певец изданию «Слово и Дело».
Специальная операция на Украине началась 24 февраля по поручению президента РФ Владимира Путина. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.
Далеко не все представители шоу-бизнеса поддержали решение Москвы откликнуться на призыв Донбасса о помощи. В знак протеста некоторые из них даже покинули родину.
Так, например, за границей уже несколько месяцев находятся певицы Алла Пугачева и Земфира, актрисы Рената Литвинова и Чулпан Хаматова, музыкант Андрей Макаревич, шоумен Максим Галкин и другие.