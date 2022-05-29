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Сергей Лазарев объяснил, как помогает детям из Донбасса

Сергей Лазарев объяснил, как помогает детям из Донбасса
Комсомольская правда/Global Look Press

Российский певец Сергей Лазарев подготовил гуманитарную помощь для детей из Донбасса. Кроме этого, артист организует концерт для беженцев. 

Исполнитель хита «Сдавайся» воздержался от прямолинейных высказываний о специальной операции России на Украине. Несмотря на это, он не готов оставаться в стороне в вопросе о помощи беженцам. 

«Во-первых, безусловно, мы едем поддержать делом, словом. И такое внимание, я думаю, для детей оно сейчас крайне необходимо. Причем не только детям, но и взрослым, безусловно», — сообщил певец изданию «Слово и Дело».   

Специальная операция на Украине началась 24 февраля по поручению президента РФ Владимира Путина. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. 

Далеко не все представители шоу-бизнеса поддержали решение Москвы откликнуться на призыв Донбасса о помощи. В знак протеста некоторые из них даже покинули родину.

Так, например, за границей уже несколько месяцев находятся певицы Алла Пугачева и Земфира, актрисы Рената Литвинова и Чулпан Хаматова, музыкант Андрей Макаревич, шоумен Максим Галкин и другие. 

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