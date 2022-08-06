Сергей Лавров предрек будущее Вайкуле после выходки с украинским флагом в Латвии

Продюсер Сергей Лавров предрек будущее латвийской певицы Лаймы Вайкуле после ее выходки с украинским флагом на концерте в Паланге, пишет «Экспресс газета».
Продюсер подчеркнул, что, вероятнее всего, артистка, на момент поднятия сине-желтого флага, уже не видела себя на российской сцене. Именно поэтому она пошла на такой шаг.
«Понятное дело, что после этого поступка вход для нее будет заказан. Либо ей придется выступать на каких-то совсем закрытых корпоративах, которые имеют совершенно другие требования, чем массовые концерты», — уточнил продюсер.
Он отметил, что Лайма Вайкуле решилась сделать подобное осознанно, имея ясные намерения. Но отныне российская эстрада закрыта для нее.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Худяков рассказал, сколько получила Вайкуле за выход с украинским флагом на сцену в Латвии.