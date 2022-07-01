Сергей Лавров оценил шансы о присвоении Шатунову звания народного артиста

Продюсер Сергей Лавров прокомментировал возможность присвоения покойному Юрию Шатунову звания народного артиста России.
По словам Лаврова, при жизни получить звание народного артиста намного проще, чем после смерти.
В беседе с порталом BLITZ.center продюсер отметил, что мало кому удавалось добиться государственных званий или наград для артиста после его ухода из жизни. Для этого нужно пройти массу инстанций, бегая с документами.
«Я вообще не помню такого, чтобы посмертно давали народного артиста. Но я могу сказать, как бы это было при жизни. Это куча бюрократических справок собрать, кучу вырезок из газет, иногда нужно было пройти огни ада, чтобы стать хотя бы заслуженным», — сказал Лавров.
Ранее сообщалось, что известный музыкант Юрий Лоза высказался об инициативе поклонников Юрия Шатунова присвоить певцу звание Народного артиста России. Он объяснил, почему не согласен с фанатами.