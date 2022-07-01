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Сергей Лавров оценил шансы о присвоении Шатунову звания народного артиста

Сергей Лавров оценил шансы о присвоении Шатунову звания народного артиста
globallookpress.com/Татьяна Морозова/Russian Look

Продюсер Сергей Лавров прокомментировал возможность присвоения покойному Юрию Шатунову звания народного артиста России. 

По словам Лаврова, при жизни получить звание народного артиста намного проще, чем после смерти. 

В беседе с порталом BLITZ.center продюсер отметил, что мало кому удавалось добиться государственных званий или наград для артиста после его ухода из жизни. Для этого нужно пройти массу инстанций, бегая с документами. 

«Я вообще не помню такого, чтобы посмертно давали народного артиста. Но я могу сказать, как бы это было при жизни. Это куча бюрократических справок собрать, кучу вырезок из газет, иногда нужно было пройти огни ада, чтобы стать хотя бы заслуженным», — сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что известный музыкант Юрий Лоза высказался об инициативе поклонников Юрия Шатунова присвоить певцу звание Народного артиста России. Он объяснил, почему не согласен с фанатами.

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