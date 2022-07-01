Сергей Лавров оценил шансы о присвоении Шатунову звания народного артиста

«Я вообще не помню такого, чтобы посмертно давали народного артиста. Но я могу сказать, как бы это было при жизни. Это куча бюрократических справок собрать, кучу вырезок из газет, иногда нужно было пройти огни ада, чтобы стать хотя бы заслуженным», — сказал Лавров.