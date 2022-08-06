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Сергей Кузнецов рассказал, как справлялся с депрессией участников «Ласкового мая»

Сергей Кузнецов рассказал, как справлялся с депрессией участников «Ласкового мая»
prt scr youtube.com/Чернильное небо

Российский композитор и автор песен «Ласкового мая» Сергей Кузнецов рассказал о депрессии солиста Юрия Шатунова и других участников коллектива.

Он поделился воспоминаниями на YouTube-канале Андрея Кудрявцева.

«Были иногда срывы у мальчишек. Не хочу, не пойду на сцену. Не буду работать. То я, то директор группы Аркадий Кудряшов разговаривали с Юрой. Говорили: “К тебе пришло несколько тысяч человек на концерт, а ты отказываешься работать”», — объяснил он.

Кузнецов подолгу разговаривал с участниками и убеждал, что так не поступают с поклонниками.

«Люди пришли. Ты выкинь все из головы. Люди любят творчество, поэтому и пришли. Были такие срывы», — отмечал композитор.

Ранее Кузнецов вспомнил, как выстраивал доверительные отношения с сиротами из детского дома, в котором проживал будущий солист группы Шатунов. По словам композитора, он часто приходил с подарками.

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RusNewsToday24
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