Сергей Кузнецов рассказал, как справлялся с депрессией участников «Ласкового мая»

«Были иногда срывы у мальчишек. Не хочу, не пойду на сцену. Не буду работать. То я, то директор группы Аркадий Кудряшов разговаривали с Юрой. Говорили: “К тебе пришло несколько тысяч человек на концерт, а ты отказываешься работать”», — объяснил он.