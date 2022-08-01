Сергей Кузнецов передал права на хиты «Ласкового мая» вдове Юрия Шатунова

Композитор Сергей Кузнецов, автор хитов знаменитой группы «Ласковый май», передал права на композиции вдове певца Юрия Шатунова Светлане.
Кузнецов отметил, что поступил подобным образом потому, что продюсер группы Андрей Разин намерен оспорить решение суда о присвоении прав на хиты покойному Шатунову.
«Чтобы подстраховаться, я заключил с ней договор, по которому теперь ей передаю все свои права на песни. Такой же договор, как я заключал с Шатуновым», — цитирует его НГС.
Кузнецов добавил, что договор с вдовой артиста был заключен бесплатно. Кроме того, композитор претендует на компенсацию в размере 18 миллионов рублей за то, что не получал авторские отчисления за написанные им песни.