Сергей Галанин ответил на оскорбление Макса Покровского

Основатель групп «СерьГа» и «Бригадиры» Сергей Галанин ответил на оскорбление со стороны лидера коллектива «Ногу свело!» Макса Покровского.
Конфликт между музыкантами случился из-за провокационного комментария Покровского в адрес строки из песни Галанина. Лидер «Бригадиров» уверен, что Покровский так и остался Харой Мамбуру из одноименной песни «Ногу Свело!».
«Таких людей много, их очень жалко. Если ты искренне уверен в том, что говоришь, в том, что знаешь, как все происходит, как все должно быть, ты должен быть на родине со своим слушателем», — сказал артист в беседе с ФАН.
Также музыкант заявил, что ему жалко лидера «Ногу свело!». По мнению Галанина, Покровский «так и не вылез из штанишек».