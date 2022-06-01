Сергей Безруков раскритиковал низкие зарплаты учителей в России

Актер Сергей Безруков призвал задуматься о будущем учителей в России. Артист раскритиковал низкие зарплаты педагогов в стране.
Безруков отреагировал на новости о выходе России из Болонской системы образования. По мнению артиста, прежде чем принимать подобные решение, руководству страны необходимо обратить внимание на доходы педагогов. Актер привел в пример низкий заработок собственной сестры.
«О какой системе образования можно рассуждать, пока учителя получают меньше кассира в супермаркете? И я знаю, о чем говорю. Сестра работает учителем младших классов в Лысково Нижегородской области, стаж — 25 лет, оклад — 14 633 рубля. Со всеми надбавками, проверками тетрадей и так далее выходит 21 тысяча», — написал Безруков в своем Telegram.
Актер попросил не удивляться, почему в школы привлечь молодых и талантливых людей становится все сложнее. При этом он напомнил, что педагог — это не обслуживающий персонал, а важнейший человек в жизни ребенка, передает телеканал «Царьград».