Сергей Безруков раскритиковал низкие зарплаты учителей в России

«О какой системе образования можно рассуждать, пока учителя получают меньше кассира в супермаркете? И я знаю, о чем говорю. Сестра работает учителем младших классов в Лысково Нижегородской области, стаж — 25 лет, оклад — 14 633 рубля. Со всеми надбавками, проверками тетрадей и так далее выходит 21 тысяча», — написал Безруков в своем Telegram.