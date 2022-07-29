Сергей Безруков продемонстрировал владение украинским языком

Российский актер театра и кино Сергей Безруков опубликовал архивное видео, которое привело в восторг фанатов его творчества. На ролике артист поет песни на украинском языке.
«Где мои 17 лет? На первом курсе Школы-студии МХАТ. Отрывок из “За двумя зайцами” Михаила Старицкого в постановке моего отца», — подписал видеозапись Безруков.
Большинство подписчиков написали в комментариях, что актер прекрасно владеет «мовой». Кроме того, поклонники решили, что пост Безрукова является отсылкой к его словам о том, что он никогда не откажется от украинской культуры.
Недавно Евросоюз анонсировал введение персональных санкции в отношении ряда физических лиц из России. Под рестрикции попал и Безруков, пишет URA.RU.