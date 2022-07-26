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Сергей Безруков признался, что любит украинские песни

Сергей Безруков признался, что любит украинские песни
Агентство «Москва» / Сергей Киселев

Известный актер и российский патриот Сергей Безруков заявил, что набирает студентов из ДНР, ЛНР и Украины и при этом признался, что очень любит украинскую культуру. Артист разрешил абитуриентам выступать на родном языке.

«Я и сам очень люблю украинские песни и высоко ценю украинскую культуру. Разве может прийти в голову “отменить” Гоголя?» — сказал Безруков в беседе с авторами «Комсомольской правды».

Он подчеркнул, что у него уже учатся ребята из ЛНР и ДНР, причем все учатся бесплатно. Безруков отметил, что у многих талантливых ребят нет возможности оплатить обучение и не захотел делать финансовое положение критерием отбора.

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RusNewsToday24
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