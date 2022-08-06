Сергей Безденежных прокомментировал шутки Урганта в отношении ГРАДа

Сенатор Сергей Безденежных, который входит в группу по расследованию антироссийских действий (ГРАД), отреагировал на ответ шоумена и телеведущего Ивана Урганта.
Ургант высмеял работу ГРАД, которая преследует цели наказать непатриотично настроенных артистов. Безденежных заявил, что шоумену стоило бы пояснить свои слова.
«Мягко говоря, я не совсем понял, что господин Ургант имеет в виду. Уважаемый на телевидении и для молодежи человек. Я бы на его месте пояснил более подробно», — сказал сенатор «Абзацу».
Безденежных считает, что Урганту просто не нравится, когда кто-то другой начинает заниматься сферой культуры. По мнению сенатора, молодежь должна получать правдивую информацию о культуре и истории России.