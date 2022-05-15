Сергею Лазареву не понравилась выходка Волочковой перед его поездкой на Евровидение

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Телеведущий Андрей Малахов вспомнил об инциденте с участием балерины Анастасии Волочковой, который произошел в студии его программы. По словам ведущего, выходка звезды оскорбила певца Сергея Лазарева.
События, о которых рассказал телеведущий, произошли перед поездкой Лазарева на Евровидение в Тель-Авив. Тогда Малахов решил снять спецвыпуск с участием певца.
Анастасия Волочкова захотела поддержать Лазарева. Она подготовила для исполнителя особый номер. Однако тот не оценил сюрприз от балерины и счел ее действия позорными.
«Вдруг в середине проводов из рояля вылезла Анастасия Волочкова и стала говорить, что пришла пожелать удачи. На что после записи Сергей Лазарев сказал: “Я не поеду на Евровидение, если этот момент останется в эфире. Это унижение”» — рассказал Малахов в эфире шоу «Евровижн с Яной Чу».
Чтобы удивить артиста, балерине пришлось просидеть в рояле больше часа. Но Лазарев был непреклонен и пожелал, чтобы номер Волочковой не показали в эфире. Позже зрители, которые не видели этого эффектного появления, удивились, как артистке удалось внезапно оказаться в студии рядом с певцом.