    В тренде

    Сергею Лазареву не понравилась выходка Волочковой перед его поездкой на Евровидение

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Сергею Лазареву не понравилась выходка Волочковой перед его поездкой на Евровидение

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Телеведущий Андрей Малахов вспомнил об инциденте с участием балерины Анастасии Волочковой, который произошел в студии его программы. По словам ведущего, выходка звезды оскорбила певца Сергея Лазарева.

    События, о которых рассказал телеведущий, произошли перед поездкой Лазарева на Евровидение в Тель-Авив. Тогда Малахов решил снять спецвыпуск с участием певца.

    Анастасия Волочкова захотела поддержать Лазарева. Она подготовила для исполнителя особый номер. Однако тот не оценил сюрприз от балерины и счел ее действия позорными.

    «Вдруг в середине проводов из рояля вылезла Анастасия Волочкова и стала говорить, что пришла пожелать удачи. На что после записи Сергей Лазарев сказал: “Я не поеду на Евровидение, если этот момент останется в эфире. Это унижение”» — рассказал Малахов в эфире шоу «Евровижн с Яной Чу».

    Чтобы удивить артиста, балерине пришлось просидеть в рояле больше часа. Но Лазарев был непреклонен и пожелал, чтобы номер Волочковой не показали в эфире. Позже зрители, которые не видели этого эффектного появления, удивились, как артистке удалось внезапно оказаться в студии рядом с певцом.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*