Сергею Лазареву не понравилась выходка Волочковой перед его поездкой на Евровидение

Чтобы удивить артиста, балерине пришлось просидеть в рояле больше часа. Но Лазарев был непреклонен и пожелал, чтобы номер Волочковой не показали в эфире. Позже зрители, которые не видели этого эффектного появления, удивились, как артистке удалось внезапно оказаться в студии рядом с певцом.