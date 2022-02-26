Сергей Шойгу и Валерий Герасимов попали под санкции Госдепа США

Сергей Шойгу и Валерий Герасимов попали под санкции Госдепа США Новости
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Государственный департамент США ввел санкционные ограничения в отношении российского руководства, среди которых, в том числе, главы Минобороны и Генштаба Сергей Шойгу и Валерий Герасимов.

Соответствующее решение американская сторона приняла вслед за Европейским союзом, Великобританией и Канадой. Рестрикции по линии госдепартамента обычно означают отказ во въезде в США.

Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по «демилитаризации и денацификации Украины». Ее целью является защита мирного населения, которое подвергается издевательствам и геноциду. По словам Путина, киевские власти не оставили Москве иного выбора в этом вопросе.

 
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