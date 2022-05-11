Сергей Шнуров дал интервью Татьяне Толстой и рассказал об эмиграции звезд, “отмене” русской культуры и цензуре

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Сергей Шнуров

Лидер группы “Ленинград” Сергей Шнуров стал новым гостем YouTube-шоу “Белый шум” писательницы Татьяны Толстой и высказался об эмиграции звезд из России, запрете соцсетей, “отмене” русской культуры и цензуре.

Об эмиграции звезд из России

В беседе с ведущей Шнуров высказался о своих коллегах, которые покинули страну из-за политической ситуации — ранее музыкант даже посвятил этому песню. Я здесь не могу сказать, что они поступают абсолютно неправильно. Только я так поступать не собираюсь. Мне эта позиция кажется несколько ущербной, — заявил он.

Многие публикуют посты с высказываниями в соцсетях, однако, по мнению Шнурова, это зачастую игра на публику.

Нужно разделять страдание и заявленную позицию. Это твоя публичная маска. Если ты страдаешь, то страдаешь один. Если ты выходишь в публичное пространство, то уже играешь некую роль, занимаешь какую-то позицию, чтобы на тебя посмотрели.

Об “отмене культуры”

После начала военной спецоперации РФ на Украине все русское столкнулось с настоящей “отменой”: на Западе начали отстранять от работы и участия в конкурсах российских артистов, исключать спортсменов из международных соревнований. По словам Шнурова, русской культуре это будет только на руку. Если что-то начинают запрещать, к этому проявляется очень мощный интерес. Поэтому я считаю, что русскую культуру надо запрещать.

Нечего нас смотреть! Закрываться надо, говорить: “Ребята, это не для вас. Эти фильмы, которые мы снимаем, все то, что мы пишем… Перевести хотите? Нет, нельзя! Это все вредно!”. Это как запрещенные вещества! Никто их не рекламирует, а сколько людей торчит.

О цензуре

Музыкант высказался о пропаганде на телевидении, запретах и цензуре при освещении военной спецоперации РФ на Украине.

Запрещать слова — это самое глупое, что может быть. Если у тебя нет слов для объяснения реальности, ты становишься немым. Сейчас мы все начинаем мычать. Зачем это запрещать?

Запрет — это в любом случае знак бессилия. Политтехнология должна обладать мягкой силой. Ты должен выигрывать в риторике, ты должен выигрывать в споре. Если мы запретим брюнеток, то что, все блондинками станут? Нет. О выборе позиции

Сейчас такие времена, что надо выбирать. Мое право — хочу выбираю, хочу не выбираю. Тебе приносят стакан с водкой и стакан с виски, а ты хочешь вино. Не хочу я выбирать из этого вашего набора. Это ложный выбор.

О будущем

Музыкант заявил, что, несмотря на нынешнюю ситуацию, конфликты с другими странами придется решать.



Россия является частью, пусть и периферийной, европейской цивилизации. И мы без них никуда, и они без нас никуда. Мы здесь навсегда, надолго, как и они. Поэтому нам придется каким-то образом уживаться. О возвращении западных брендов

Татьяна Толстая выразила надежду на то, что, несмотря на санкции, все вернется на свои места, а в Россию вернутся западные бренды. Однако Шнуров заявил, что “русскому миру” это не так уж и нужно.

Русскому миру, что бы это ни значило, не очень идет этот потребительский буржуазный рай,



— заявил он.

В начале марта стало известно, что Шнуров временно оставит пост генерального продюсера канала RTVI, поскольку на фоне общественно-политической ситуации нынешняя редакционная политика канала может не совпадать с его мнением. Шнуров начал работать на RTVI в 2020 году и даже принял участие в ежегодной пресс-конференции с Путиным и задал ему вопрос.