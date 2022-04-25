    В тренде

    Сергей Полунин и Елена Ильиных стали родителями во второй раз. Сыну дали имя Дар

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Сергей Полунин и Елена Ильиных стали родителями во второй раз. Сыну дали имя Дар

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...


    Звездные дети





    274


    Сергей Полунин и Елена Ильиных

    Артист балета Сергей Полунин и его супруга, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных, стали родителями во второй раз: у них родился сын.

    Радостной новостью Ильиных поделилась в своем инстаграме*.

    Когда ты родился, ты уже точно про себя все знал. Ты сам выбрал место рождения. Сам все решаешь, а мы тобой уже гордимся! Очень сильный, важный, самый волшебный и абсолютно до невозможности любимый нами сын, — написала она под постом.

    Елена Ильиных с сыном
    Елена Ильиных с сыном

    Полунин также опубликовал пост, из которого следует, что новорожденный сын получил необычное имя Дар.

    С праздником великой Пасхи. Христос воскрес. Дар уже тут. Елена, мы тебя любим, — написал на своей странице Полунин.

    Сын Сергея Полунина и Елены Ильиных
    Сын Сергея Полунина и Елены Ильиных

    В комментариях поклонники поздравили пару и пожелали мальчику и его родителям здоровья.

    Для пары это уже второй ребенок — их первый сын Мир появился на свет в 2020 году.

    *Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


    xeniasmirnovaКсения Смирнова


    Фото
    Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)


    Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)
    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »