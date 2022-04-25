Сергей Полунин и Елена Ильиных стали родителями во второй раз. Сыну дали имя Дар

Сергей Полунин и Елена Ильиных

Артист балета Сергей Полунин и его супруга, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных, стали родителями во второй раз: у них родился сын.

Радостной новостью Ильиных поделилась в своем инстаграме*.

Когда ты родился, ты уже точно про себя все знал. Ты сам выбрал место рождения. Сам все решаешь, а мы тобой уже гордимся! Очень сильный, важный, самый волшебный и абсолютно до невозможности любимый нами сын, — написала она под постом.



Елена Ильиных с сыном

Полунин также опубликовал пост, из которого следует, что новорожденный сын получил необычное имя Дар.

С праздником великой Пасхи. Христос воскрес. Дар уже тут. Елена, мы тебя любим, — написал на своей странице Полунин.



Сын Сергея Полунина и Елены Ильиных

В комментариях поклонники поздравили пару и пожелали мальчику и его родителям здоровья.

Для пары это уже второй ребенок — их первый сын Мир появился на свет в 2020 году.

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