Сергей Полунин и Елена Ильиных стали родителями во второй раз. Сыну дали имя Дар

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Сергей Полунин и Елена Ильиных
Артист балета Сергей Полунин и его супруга, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных, стали родителями во второй раз: у них родился сын.
Радостной новостью Ильиных поделилась в своем инстаграме*.
Когда ты родился, ты уже точно про себя все знал. Ты сам выбрал место рождения. Сам все решаешь, а мы тобой уже гордимся! Очень сильный, важный, самый волшебный и абсолютно до невозможности любимый нами сын, — написала она под постом.
Елена Ильиных с сыном
Полунин также опубликовал пост, из которого следует, что новорожденный сын получил необычное имя Дар.
С праздником великой Пасхи. Христос воскрес. Дар уже тут. Елена, мы тебя любим, — написал на своей странице Полунин.
Сын Сергея Полунина и Елены Ильиных
В комментариях поклонники поздравили пару и пожелали мальчику и его родителям здоровья.
Для пары это уже второй ребенок — их первый сын Мир появился на свет в 2020 году.
*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией
Фото
Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)