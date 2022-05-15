Сергей Безруков объяснил, чем для Запада обернется запрет русской культуры

Кроме того, во Франции, несмотря на атаку со стороны Америки, все книги Достоевского, Пушкина и Толстого были проданы. Эксперты из Германии, в том числе деятели культуры и искусства, выразили недоумение – как можно было запретить знаменитый конкурс имени Чайковского, который раз в четыре года проводится в Москве. Отметим, что он является одним из главных мировых культурных событий.