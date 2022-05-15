Сергей Безруков объяснил, чем для Запада обернется запрет русской культуры

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Популярный российский актер, звезда сериала «Бригада» Сергей Безруков продемонстрировал, к чему на самом деле в мире привел массовый бойкот русской культуры. Артист предположил, что США не понравится резкий подъем интереса к ней.
Безруков акцентировал внимание на том, что вопреки запрету русской культуры на Западе, в Риме не так давно прошла акция в ее поддержку. Местное население итальянской столицы выступило в поддержку русской литературы, музыки и кино. Запрет итальянцы посчитали «странным».
Кроме того, во Франции, несмотря на атаку со стороны Америки, все книги Достоевского, Пушкина и Толстого были проданы. Эксперты из Германии, в том числе деятели культуры и искусства, выразили недоумение – как можно было запретить знаменитый конкурс имени Чайковского, который раз в четыре года проводится в Москве. Отметим, что он является одним из главных мировых культурных событий.
«Русская культура и раньше в рекламе не нуждалась, ну а теперь интерес к ней будет только расти. Спасибо попыткам ее запретить», – высказался Безруков в личном Telegram-канале.
Артист отметил, что столь тотальный контроль за русской культурой на Западе не вводился даже в период холодной войны. Также Безруков посчитал важным напомнить, что первым победителем конкурса имени Чайковского стал именно американский пианист Ван Клиберн, пишет «Царьград».