Сергеев: «Зенит» хочет выигрывать во всех турнирах

Петербургский футбольный клуб «Зенит» хочет побеждать во всех турнирах, в которых принимает участие. Это заявление во время беседы с корреспондентом «Народных новостей» сделал форвард сине-бело-голубых Иван Сергеев.
Журналист задал вопрос, имеет ли Кубок России принципиальное значение для форварда, как для футболиста, который уже играл в финале турнира. Сергеев тогда выступал в составе «Крыльев Советов».
«Конечно! Хочется победить, потому что оступились тогда с “Локомотивом”. Я максималист, и не только я, но и вся команда хочет выиграть. Все турниры, в которых участвуем», — поделился Сергеев.
Ранее «Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов» в рамках четвертого тура группового этапа Кубка России. Матч на «Газпром Арене» закончился со счетом 2:1. Сергеев за 90 минут отличился двумя забитыми голами в ворота самарцев.