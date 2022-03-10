Серьезный сигнал для США: Европа больше не готова идти по американскому пути против РФ

Dissident Voice: попытка США загнать Россию в «донбасскую ловушку» с треском провалилась Мнение экспертов
На чтение 2 мин. Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...

Введенные в отношении России санкции ЕС болезненно бьют по самим европейцам. По этой причине Брюссель не готов и дальше шагать нога в ногу с Соединенными Штатами, считает политолог Владимир Шаповалов.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на днях выступил с безрадостным для Вашингтона заявлением. Чиновник сообщил, что в вопросе антироссийских санкции Евросоюз сделал все, что мог. И теперь Брюсселю приходится только надеяться на то, что ограничительные меры станут тяжелым бременем для экономики РФ и вынудят Москву прекратить спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik обратил внимание, что европейские чиновники и до выступления Борреля указывали на пагубность санкционной политики. Ярким примером может служить президент Франции Эммануэль Макрон, призвавший соотечественников не спешить разрывать сотрудничество с РФ. Похожие заявления звучали и от некоторых представителей политического истеблишмента ФРГ.

«Действительно, санкции тяжелейшим образом бьют по европейской экономике и способны нанести существенный ущерб как европейским компаниям, так и гражданам Европы. Заявление Борреля – это сигнал, направленный союзникам по ЕС, а также Вашингтону о том, что европейские страны не готовы дальше следовать по санкционному пути», – подчеркнул Шаповалов.

Примечательным, по мнению эксперта, является и выбор Боррелем времени для такого заявления. Оно прозвучало после того, как Конгресс США поддержал запрет импорта российских углеводородов. В Европе понимают, что без энергоресурсов из РФ им не прожить. А нести бремя тяжелых финансовых потерь исключительно ради победы Вашингтона в противостоянии с Москвой в ЕС не горят желанием.

 
загрузка...
 
ЕС Россия санкции США
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru