Серьезный сигнал для США: Европа больше не готова идти по американскому пути против РФ

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Введенные в отношении России санкции ЕС болезненно бьют по самим европейцам. По этой причине Брюссель не готов и дальше шагать нога в ногу с Соединенными Штатами, считает политолог Владимир Шаповалов.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на днях выступил с безрадостным для Вашингтона заявлением. Чиновник сообщил, что в вопросе антироссийских санкции Евросоюз сделал все, что мог. И теперь Брюсселю приходится только надеяться на то, что ограничительные меры станут тяжелым бременем для экономики РФ и вынудят Москву прекратить спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik обратил внимание, что европейские чиновники и до выступления Борреля указывали на пагубность санкционной политики. Ярким примером может служить президент Франции Эммануэль Макрон, призвавший соотечественников не спешить разрывать сотрудничество с РФ. Похожие заявления звучали и от некоторых представителей политического истеблишмента ФРГ.

«Действительно, санкции тяжелейшим образом бьют по европейской экономике и способны нанести существенный ущерб как европейским компаниям, так и гражданам Европы. Заявление Борреля – это сигнал, направленный союзникам по ЕС, а также Вашингтону о том, что европейские страны не готовы дальше следовать по санкционному пути», – подчеркнул Шаповалов.

Примечательным, по мнению эксперта, является и выбор Боррелем времени для такого заявления. Оно прозвучало после того, как Конгресс США поддержал запрет импорта российских углеводородов. В Европе понимают, что без энергоресурсов из РФ им не прожить. А нести бремя тяжелых финансовых потерь исключительно ради победы Вашингтона в противостоянии с Москвой в ЕС не горят желанием.

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