Сережа и Дана подружились в подвале Мариупольской больницы: истории детей Донбасса из первых уст

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Мальчик Сережа и девочка Дана познакомились в подвале Мариупольской больницы, куда попали из-за того, что не смогли эвакуироваться со своими семьями. Своими историями, которые разошлись в Сети, они поделились с журналистами.
По словам Сережи, его семья предприняла несколько попыток эвакуироваться, но все они едва не закончилось трагедией. Сам ребенок, который увлекается футболом, потерял два пальца на ногах, но это не мешает ему продолжать мечтать о большом спорте, когда все закончится.
«Хотели выехать через село Листвянка, нас там расстреляли. Хотели выехать через 23-й километр, там все перекрыто, на мосту – заминировано. Хочу, чтобы турнир был (по футболу — Прим. ред.) и все было, чтобы дети гуляли, школа была целой», — поделился молодой житель Донбасса.
Девочка Дана тоже не теряет оптимизма. Сейчас, переехав в подвал больницы из разбитого дома, она надеется, что вскоре сможет перебраться с семьей хотя бы на поверхность.
«В угол моего дома попало. В моей спальне большое окно полностью разбито. Я сюда приехала, потому что у нас от каждого «бах-бах» стены сотрясаются. Я всегда чувствовала страх. Здесь я живу в подвале, но, наверное, скоро переедем на первых этаж», — сказала девочка.
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