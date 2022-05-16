Сережа и Дана подружились в подвале Мариупольской больницы: истории детей Донбасса из первых уст

По словам Сережи, его семья предприняла несколько попыток эвакуироваться, но все они едва не закончилось трагедией. Сам ребенок, который увлекается футболом, потерял два пальца на ногах, но это не мешает ему продолжать мечтать о большом спорте, когда все закончится.