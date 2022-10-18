Серебряный призер ЧМ-2014 Игуаин завершил спортивную карьеру

Аргентинский нападающий Гонсало Игуаин провел последний матч в своей карьере.
Серебряный призер чемпионата мира по футболу 2014 года Гонсало Игуаин 18 октября завершил спортивную карьеру в 34-летнем возрасте. Последним матчем для аргентинца стала встреча плей-офф Кубка MLS между «Интер Майами» и «Нью-Йорк Сити», пишет RT.
Игра завершилась поражением команды Игуаина со счетом 0:3. После матча именитый форвард не смог сдержать слез. До перехода в американский клуб Игуаин выступал за аргентинский «Ривер Плейт», мадридский «Реал», итальянские «Наполи», «Ювентус» и «Милан», а также лондонский «Челси».