Серебряков, Седокова и Успенская оказались в числе звезд, не выдержавших разлуки с Россией

Так, в 2012 году страну покинул актер Алексей Серебряков. Он обосновался в Канаде, однако спустя годы признался, что вернулся домой и выезжать куда-либо более не намерен. Помимо него, десять лет назад на чужбину отправилась певица Анна Седокова. Пожив вместе с семьей в США, она вернулась домой, передает «КиноАфиша».