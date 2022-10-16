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Серебряков, Седокова и Успенская оказались в числе звезд, не выдержавших разлуки с Россией

Серебряков, Седокова и Успенская оказались в числе звезд, не выдержавших разлуки с Россией
Global Look Press | Anatoly Lomohov

Звезды российского шоу-бизнеса с недавних пор начали выезжать за рубеж, однако как долго они продержатся вдали от дома — пока неизвестно. Но история показывает, что пережить разлуку с Родиной может далеко не каждый.

Так, в 2012 году страну покинул актер Алексей Серебряков. Он обосновался в Канаде, однако спустя годы признался, что вернулся домой и выезжать куда-либо более не намерен. Помимо него, десять лет назад на чужбину отправилась певица Анна Седокова. Пожив вместе с семьей в США, она вернулась домой, передает «КиноАфиша».

Похожая ситуация произошла и с королевой русского шансона Любовью Успенской, отправившейся в конце 1970-х годов в США. Там она пела в ресторанах Нью-Йорка, однако со временем поняла, что по-настоящему нужна лишь в России.

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