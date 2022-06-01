Серебренников хочет продвигать русскую культуру на Западе

Режиссер Кирилл Серебренников прокомментировал ситуацию с отменой произведений деятелей искусств из России на Западе. Кинематографист намерен продвигать русскую культуру в Европе.
Ранее Серебренников резко высказывался в адрес тех, кто пытается запретить на Западе русскую культуру. Режиссер намерен восстановить уважение к произведением русских классиков среди европейцев.
«Сделаем все возможное, чтобы она сохранилась, чтобы ее уважали, чтобы ее не забыли. Важно понимать, что вся русская культура — литература, театр, кино, музыка — она вся про хрупкость человека. Уязвимость и его ценность», — с таким заявлением выступил он в эфире YouTube-шоу «Радио Долин».
Ранее выяснилось, что на итальянском конкурсе скрипачей запретили исполнение произведений русских классиков. Речь идет о сочинениях Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича и Сергея Прокофьева.