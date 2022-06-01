Серебренников хочет продвигать русскую культуру на Западе

«Сделаем все возможное, чтобы она сохранилась, чтобы ее уважали, чтобы ее не забыли. Важно понимать, что вся русская культура — литература, театр, кино, музыка — она вся про хрупкость человека. Уязвимость и его ценность», — с таким заявлением выступил он в эфире YouTube-шоу «Радио Долин».