Сердце кровью обливается: фотовыставка в центре Петербурга показала, через что пришлось пройти детям Донбасса

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Сегодня, 25 марта, в Санкт-Петербурге на Большой Морской улице перед выходом на Дворцовую площадь открылась фотовыставка, посвященная детям Донбасса. Корреспондент «Народных Новостей» побывал на данном мероприятии и пообщался с его гостями, чтобы узнать их личное мнение о бесчинстве украинских националистов, жертвами которых стали невинные жители ЛДНР.
В пресс-службе комитета по культуре Ленинградской области сообщили, что прямо в центре Петербурга открылась уникальная выставка «Дети Донбасса». В сообщении уточнили, что над данным проектом в течение долгих месяцев работали военные корреспонденты.
Проходя вдоль Морской улицы можно увидеть черно-белые портреты детей, которые родились и выросли в зоне боевых действий в Донбассе. При этом у каждой фотографии есть краткое описание истории непростой жизни каждого ребенка.
Вместе с тем, утром сегодняшнего дня главный эколог ДНР Роман Кишкань в личных соцсетях сообщил об открытии данной выставки.
«На выставке — 12 военных “пейзажей” и 24 детских портрета с их короткими, но страшными рассказами», — написал он в посте.
В ходе общения с гостями выставки корреспондент НН поговорил с жительницей Петербурга Анной, чьи родственники были чистыми украинцами.
«Они жили под Киевом в городе Чигирин. Но дедушка и бабушка были на стороне России — дедушка полковник русской армии. Они бы, наверное, в гробу перевернулись, если бы увидели, что сейчас происходит в Донбассе. Дед мне лично рассказывал, как Петлюра мальчиков из их села рубил саблями. Поэтому нельзя делать этих людей героями», — подчеркнула петербурженка, говоря о солдатах ВСУ.
Она также отметила, что ей безумно жалко всех невинных граждан Донбасса, в частности, детей, которые гибнут от рук националистов. Наряду с этим, Анна поделилась ощущениями от увиденного.
«Впечатления сильные. Конечно, я считаю, что давно пора было защитить этих детей», — сказала жительница Петербурга.
Петербуржец Сергей заявил корреспонденту НН, что сама тема общественной выставки в центре Петербурга стала для него неожиданностью. Однако такие вопросы необходимо поднимать на уровне социального сознания.
«Детей жалко, любых детей всегда жалко! Глядя на эти портреты, ощущаю именно это чувство. Это дети войны. А любые дети войны — это всегда печально!» — высказался Сергей.
Как заявила жительница Санкт-Петербурга Елена, от увиденного на выставке у нее остались мурашки.
«Это вызывает большое сочувствие, ведь никто никогда не ожидал, что что-то подобное может произойти в Донбассе», — заявила женщина.
Местная жительница Ирина отметила, что испытала неподдельный страх за будущее каждого увиденного на фотографии малыша.
«Это очень жутко! У меня у самой двое детей. Слезы подступают. Хочется, чтобы это просто все скорее закончилось», — высказалась женщина.
При этом она отметила, что многие ее друзья, проживающие в Европе, в частности, в Германии, просят рассказать немного информации о ходе спецоперации России, так как считают свои СМИ недостоверными.
«Они хотят больше правдивой информации. Но глазами детей вся эта ситуация понятна без слов», — подчеркнула петербурженка.
Коренной житель Санкт-Петербурга Николай также обратил внимание на глаза малышей Донбасса. По его мнению, именно взгляд передает весь ужас, который пришлось пережить детям.
«Это очень печально! Жаль, что в такое мирное время мы видим подобное. Как же досталось этим невинным детям. Просто посмотрите на их глаза, в которых так много тоски и грусти. Это очень страшное дело! Хочется, чтобы был мир над головой. Однако сегодня, когда я смотрел на фотографии детей, мне просто становилось страшно. Это ужас, это невозможно передать словами! Это очень тяжело. Я сожалею, что это произошло, поэтому я много отдаю в фонд помощи беженцам из Украины и Донбасса. Я хочу, чтобы это быстрее все закончилось», — заявил житель города.
Проходящая вдоль стеллажей с фотографиями детей Донбасса петербурженка Екатерина не смогла сдержать слез.
«Хочу, чтобы не было всего этого! Я очень хотела бы! Сердце кровью обливается!» — сказала женщина.
Вместе с тем, как отметил городской геолог Михаил, также посетивший выставку, фотографии потрясли не только его, но и всех друзей, которые получили изображения с историями детьми.
«Я был настолько впечатлен выставкой, что сфотографировал на телефон и отправил всем наиболее близким людям. В том числе эти снимки получил и мой товарищ из Донецка, который сейчас там живет и работает», — рассказал мужчина.
По его словам, друг разместил фотографии с выставки в местных соцсетях. Все это нашло большой отклик среди жителей Донбасса.
«Я очень благодарен людям, которые сделали этот фоторепортаж. Это очень сильные фотографии. Я думаю, что это никого не может оставить равнодушным, это бьет в самое сердце. Всех жителей Донбасса, увидевших эту выставку, “пробило” насквозь. Но Донбасс с нами, а мы с ним. Победа будет за нами!» — заключил Михаил.
Учащаяся старшей школы, юная петербурженка Виктория, сообщила корреспонденту НН, что выставка, посвященная детям Донбасса, произвела неизгладимое впечатление.
«Все это очень устрашающе. Но это очень впечатляет. Дети действительно страдают. Те, кто пострадал, но при этом застал мирное время, понимают, как тяжело сейчас жить. И мы, смотря на все эти фотографии, понимаем, что детям сейчас очень сложно», — высказалась школьница.
Отметим, выставка «Дети Донбасса» продлится с марта по апрель 2022 года.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Ранее корреспондент «Народных Новостей» поговорил с
защитниками Донбасса в городе Марьинке, где уже больше недели идут ожесточенные
бои, и узнал, о чем больше всего мечтают солдаты на передовой.