Сердце кровью обливается: фотовыставка в центре Петербурга показала, через что пришлось пройти детям Донбасса

«Это очень печально! Жаль, что в такое мирное время мы видим подобное. Как же досталось этим невинным детям. Просто посмотрите на их глаза, в которых так много тоски и грусти. Это очень страшное дело! Хочется, чтобы был мир над головой. Однако сегодня, когда я смотрел на фотографии детей, мне просто становилось страшно. Это ужас, это невозможно передать словами! Это очень тяжело. Я сожалею, что это произошло, поэтому я много отдаю в фонд помощи беженцам из Украины и Донбасса. Я хочу, чтобы это быстрее все закончилось», — заявил житель города.