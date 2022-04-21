Сердце автомобиля: правила ухода за двигателем, которые помогут избежать дорогого ремонта

Двигатель является одним из самых важных агрегатов

автомобиля, за котором нужно пристально следить, чтобы избежать поломки и

дорогого ремонта. Автоэксперт Лев Зиманов в беседе с «Народными Новостями»

рассказал о популярных ошибках, которые могут привести к поломке мотора, а

также перечислил правила, которые помогут продлить жизнь авто.