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    Сердце автомобиля: правила ухода за двигателем, которые помогут избежать дорогого ремонта

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Сердце автомобиля: правила ухода за двигателем, которые помогут избежать дорогого ремонта

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    pixabay.com   

    Двигатель является одним из самых важных агрегатов
    автомобиля, за котором нужно пристально следить, чтобы избежать поломки и
    дорогого ремонта. Автоэксперт Лев Зиманов в беседе с «Народными Новостями»
    рассказал о популярных ошибках, которые могут привести к поломке мотора, а
    также перечислил правила, которые помогут продлить жизнь авто.

    Для того чтобы продлить жизнь двигателя внутреннего
    сгорания, нужно своевременно выполнять работы технического обслуживания, уверен
    доцент Московского автомобильно-дорожного государственного технического
    университета Лев Зиманов. По его словам, необходимо своевременно менять масло в
    моторе, а также следить за температурным режимом, чтобы двигатель не
    перегревался.

    «Самая фатальная ошибка — это не своевременно менять масло или заливать некачественное. Москва и Санкт-Петербург находятся в такой климатической зоне, что можно использовать всесезонные масла, но менять их необходимо своевременно», — отметил эксперт.

    Сердце автомобиля: правила ухода за двигателем, которые помогут избежать дорогого ремонта
    pixabay.com   

    По словам Зиманова, вторым важным фактором качественной
    работы двигателя является топливо. Автоэксперт рассказал, что необходимо
    использовать топливо, которое рекомендует завод-изготовитель.

    «Не стоит заливать топливо с большим октановым числом, чем рекомендовано. Также не заливать и с меньшим октановым числом. Качество бензина, конечно, проконтролировать тяжело, поэтому нужно ориентироваться на проверенный бренд или на проверенную автозаправочную станцию», — подытожил наш собеседник.

    Ранее автоэкспорт Максим Кадаков
    рассказал «Народным Новостям», как защитить машину от угона с помощью
    современных систем.

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