Сердце автомобиля: правила ухода за двигателем, которые помогут избежать дорогого ремонта

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Двигатель является одним из самых важных агрегатов
автомобиля, за котором нужно пристально следить, чтобы избежать поломки и
дорогого ремонта. Автоэксперт Лев Зиманов в беседе с «Народными Новостями»
рассказал о популярных ошибках, которые могут привести к поломке мотора, а
также перечислил правила, которые помогут продлить жизнь авто.
Для того чтобы продлить жизнь двигателя внутреннего
сгорания, нужно своевременно выполнять работы технического обслуживания, уверен
доцент Московского автомобильно-дорожного государственного технического
университета Лев Зиманов. По его словам, необходимо своевременно менять масло в
моторе, а также следить за температурным режимом, чтобы двигатель не
перегревался.
«Самая фатальная ошибка — это не своевременно менять масло или заливать некачественное. Москва и Санкт-Петербург находятся в такой климатической зоне, что можно использовать всесезонные масла, но менять их необходимо своевременно», — отметил эксперт.
По словам Зиманова, вторым важным фактором качественной
работы двигателя является топливо. Автоэксперт рассказал, что необходимо
использовать топливо, которое рекомендует завод-изготовитель.
«Не стоит заливать топливо с большим октановым числом, чем рекомендовано. Также не заливать и с меньшим октановым числом. Качество бензина, конечно, проконтролировать тяжело, поэтому нужно ориентироваться на проверенный бренд или на проверенную автозаправочную станцию», — подытожил наш собеседник.
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