Сербы вышли на улицы Белграда с портретами Путина и флагами ДНР

Сербы вышли на улицы Белграда с портретами Путина и флагами ДНР Новости
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Сербы вышли на улицы Белграда с флагами Белоруссии и ДНР, многие держат портреты президента России Владимира Путина.

Видео из сербской столицы опубликовал Telegram-канал «Балканская сплетница». На короткой записи показана поддержка Донбасса и России гражданами Сербии. На видео белградцы скандируют: «Сербы и русские — братья навек».

Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции. Глава государства подчеркнул, что решительных действий требовали обстоятельства. По его словам, о помощи Россию попросили руководители народных республик Донбасса. Ответственность за кровопролитие Путин возложил на киевский режим.

 
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