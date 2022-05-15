Сербский фолк-певец обвинил украинскую группу Kalush Orchestra в плагиате

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Сербский фолк-исполнитель Милан Радулович обвинил победителя Евровидения – украинскую группу Kalush Ochestra в том, что их композиция является плагиатом на трек его отца Александра Радуловича.
По словам музыканта, композиция украинцев с названием «Стефания» идентична песне его отца Soba za plakanje, которая была написана в 1998 году.
«Поздравления Констракте. Сербию представили достойно. Поздравления Украине с победой. Поздравления композитору песни-победителя с тем, что он знает о песне Ацо Лукаса, написанной Футой», – написал певец на своей странице в соцсети.
Стоит отметить, что сам Лукас, исполнявший композицию в 90-х, сделал репост записи с обвинением.
Напомним, Украина одержала победу на прошедшем ежегодном вокальном конкурсе «Евровидение» в итальянском Турине. Многие не согласились с итогами шоу, которое в этом году стало примером политизированности и несправедливости.