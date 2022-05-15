...
    В тренде

    Сербский фолк-певец обвинил украинскую группу Kalush Orchestra в плагиате

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Сербский фолк-певец обвинил украинскую группу Kalush Orchestra в плагиате

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    globallookpress.com/Alyona Nikolayevychukrinform/Keystone Press Agency

    Сербский фолк-исполнитель Милан Радулович обвинил победителя Евровидения –  украинскую группу Kalush Ochestra в том, что их композиция является плагиатом на трек его отца Александра Радуловича.

    По словам музыканта, композиция украинцев с названием «Стефания» идентична песне его отца Soba za plakanje, которая была написана в 1998 году.

    «Поздравления Констракте. Сербию представили достойно. Поздравления Украине с победой. Поздравления композитору песни-победителя с тем, что он знает о песне Ацо Лукаса, написанной Футой», – написал певец на своей странице в соцсети.

    Стоит отметить, что сам Лукас, исполнявший композицию в 90-х, сделал репост записи с обвинением.

    Напомним, Украина одержала победу на прошедшем ежегодном вокальном конкурсе «Евровидение» в итальянском Турине. Многие не согласились с итогами шоу, которое в этом году стало примером политизированности и несправедливости.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*
    Оптимизировано Серафинит - Акселератор
    Включает высокую скорость сайта, чтобы быть привлекательным для людей и поисковых систем.