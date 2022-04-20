Сенсорные экраны в каждой двери, 31-дюймовый дисплей 8K для задних пассажиров и пневмоподвеска в базе. Представлена новая «семёрка» BMW

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Компания BMW представила новое поколение своего флагманского седана 7 Series, включая первую в линейке электрическую модель i7 xDrive60.





Новая «семёрка» получила дизайн в стиле обновлённого кроссовера X7, при этом радикально отличаясь от предшественницы. Если говорить о версиях с ДВС, машина лишилась 12-цилиндрового V-образного мотора. Именно такую, старшую, версию и заменила электрическая.





На выбор теперь есть несколько бензиновых и дизельных двигателей, гибридные версии 750e и M760e мощностью 490 и 571 л.с. соответственно, а также та самая i7 xDrive60 с парой электродвигателей суммарной мощностью 544 л.с. и крутящим моментом 745 Нм. Такой автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 4,7 с, а его максимальная скорость ограничена отметкой 240 км/ч.





Несмотря на внушительную батарею ёмкостью 101,7 кВт•ч, запас хода заявлен равным 483 км. Это немало, но и далеко от рекордных показателей.

Уже в базовой версии имеется пневмоподвеска, а за доплату доступно полноуправляемое шасси и даже автопилот третьего уровня. В интерьере одна из самых необычных деталей ожидаемо расположена сзади. Это 31-дюймовый дисплей BMW Theatre Screen с разрешением 8K и встроенным Amazon Fire TV.





Для водителя предусмотрено два экрана диагональю 12,3 и 14,9 дюйма. Кроме того, каждая дверь может похвастаться собственным сенсорным экраном диагональю 5,5 дюйма для управления системой климат-контроля, настройками кресел и мультимедийной системой.

Электрическая BMW i7 xDrive60 в США стартует от 120 295 долларов. Продажи начнутся в четвёртом квартале.