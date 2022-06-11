Сенатор Цеков высказался о судьбе заблокированных на «Азоте» украинских военных

«Какая у них может быть дальнейшая судьба? Сложат оружие без всяких условий — значит, будут жить. Если начнут выдвигать какие-то требования, например, связанные с выходом из окружения, да еще и с оружием, то, скорее всего, наши ВС с этим не согласятся и украинским солдатам останется только погибнуть. Я считаю, им надо капитулировать без всяких условий, потому что они окружены, и выбор у них простой — плен или смерть», — рассказал Цеков.