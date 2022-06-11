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Сенатор Цеков высказался о судьбе заблокированных на «Азоте» украинских военных

Сенатор Цеков высказался о судьбе заблокированных на «Азоте» украинских военных
prt scr youtube.com/Иван Кужелев

Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков рассказал, что российская сторона вряд ли примет какие бы то ни было условия для выхода заблокированных на заводе «Азот» украинских военных.

Цеков в беседе с журналистами Федерального агентства новостей прокомментировал попытки заблокированных на «Азоте» военных связаться с ВС РФ и выдвигать требования о своей сдаче. По словам политика, украинские служащие оказались в крайне затруднительном положении и не могут рассчитывать ни на что иное, кроме как на полную и безоговорочную капитуляцию.

 globallookpress / Federation Council of Russia
globallookpress / Federation Council of Russia

«Какая у них может быть дальнейшая судьба? Сложат оружие без всяких условий — значит, будут жить. Если начнут выдвигать какие-то требования, например, связанные с выходом из окружения, да еще и с оружием, то, скорее всего, наши ВС с этим не согласятся и украинским солдатам останется только погибнуть. Я считаю, им надо капитулировать без всяких условий, потому что они окружены, и выбор у них простой — плен или смерть», — рассказал Цеков.

Сенатор отметил, что выход украинских военных по коридору безопасности не выгоден для ВС РФ: если заблокированных на заводе выпустить из окружения, то они потом снова встанут под ружья и примут участие в действиях против российских сил. Разумеется, этого допускать нельзя.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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