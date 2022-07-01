Сенатор Цеков призвал запретить концерты критикующих спецоперацию звезд

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков выступил с предложением запретить концерты артистов, критикующих спецоперацию.
Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации Украины. Большое количество звезд российского шоу-бизнеса высказалось против действий РФ и покинуло страну. При этом многие из этих знаменитостей продолжают вести концертную деятельность в России.
«Не надо их пускать. Все эти Макаревичи и прочие критикующие Россию. Я не думаю, что если эти личности приедут, то их будут тепло встречать. Их освистают, оплюют и выгонят», — цитирует Цекова News.ru.
Среди артистов, наделавших больше всего шуму на фоне спецоперации на Украине, оказались музыкант Андрей Макаревич, шоумен Максим Галкин и актриса Чулпан Хаматова. Все они после начала событий покинули Россию.