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Сенатор Цеков призвал запретить концерты критикующих спецоперацию звезд

Сенатор Цеков призвал запретить концерты критикующих спецоперацию звезд
Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков выступил с предложением запретить концерты артистов, критикующих спецоперацию.

Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации Украины. Большое количество звезд российского шоу-бизнеса высказалось против действий РФ и покинуло страну. При этом многие из этих знаменитостей продолжают вести концертную деятельность в России.

«Не надо их пускать. Все эти Макаревичи и прочие критикующие Россию. Я не думаю, что если эти личности приедут, то их будут тепло встречать. Их освистают, оплюют и выгонят», — цитирует Цекова News.ru.

Среди артистов, наделавших больше всего шуму на фоне спецоперации на Украине, оказались музыкант Андрей Макаревич, шоумен Максим Галкин и актриса Чулпан Хаматова. Все они после начала событий покинули Россию.

звезды концерты критика спецоперация Цеков
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