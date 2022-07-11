Сенатор Цеков предсказал исход анонсированного «контрнаступления» ВСУ

Анонсированное Киевом контрнаступление на юге Херсонской области не принесет никакого ощутимого эффекта, заявил сенатор Сергей Цеков, передает РИА Новости.
По его мнению, вероятнее всего вообще никакого контрнаступления не будет, а громкие высказывания киевских властей направлены исключительно на внутреннюю аудиторию. Если Украина все-таки решится на попытку пойти на Херсонскую область, она не добьется своих целей.
«Это неумелая психологическая атака, которая будет иметь совершенно никчемный и ничтожный результат. Никакое контрнаступление, даже если на него и решится Киев, не будет иметь никакого эффекта», — сказал Цеков.
Напомним, ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала соотечественников покинуть юг Херсонской области, поскольку ВСУ собираются идти в контрнаступление. Чиновница подчеркнула, что не может назвать точных сроков начала этой «операции».