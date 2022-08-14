Сенатор Цеков: Латвия получит жесткий ответ на запрет выдачи виз россиянам

Россия примет жесткие ответные меры в отношении Латвии в случае запрета выдачи виз гражданам РФ. Об этом сообщил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
Он отметил, что подобные инициативы вызывают исключительно возмущение, поскольку носят ксенофобский характер. Политик подчеркнул, что Москва найдет рычаги давления на Ригу, передает RT.
«Они будут носить политический и экономический характер. Возможности у нас для этого есть. Я думаю, что Латвия получит очень жесткий ответ. Какой конкретно — решать нашему руководству. Но на это надо очень жестко отвечать, поставить Латвию на место и дать понять, что ей аукнутся все эти решения», — добавил Цеков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы страны Запада запретили въезд всем россиянам. По его словам, гражданине РФ должны «жить в своем мире».