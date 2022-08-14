Сенатор Цеков: Латвия получит жесткий ответ на запрет выдачи виз россиянам

«Они будут носить политический и экономический характер. Возможности у нас для этого есть. Я думаю, что Латвия получит очень жесткий ответ. Какой конкретно — решать нашему руководству. Но на это надо очень жестко отвечать, поставить Латвию на место и дать понять, что ей аукнутся все эти решения», — добавил Цеков.